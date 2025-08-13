নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও খেলাপিদের অংশগ্রহণ বন্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার: অর্থ উপদেষ্টা

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণখেলাপিদের অংশগ্রহণের পথ বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকেও ইতিবাচক সাড়া দিয়ে চলমান সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে হবে।
অর্থ উপদেষ্টা আজ বুধবার সচিবালয়ে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ‘ইউ পেনশন’ অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব কমাতে হলে আগে এর উৎস বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কালোটাকার উৎস ও প্রক্রিয়া, দুই দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে। আগে ব্যাংক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ফ্ল্যাটের মালিকানা প্রায় একই ব্যক্তির হাতে ছিল। এখন কিছুটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স (নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারসাম্য) তৈরি হয়েছে।’
ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে অংশ নেওয়া বন্ধ করতে আইন থাকার কথা উল্লেখ করে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আইন থাকলেও তা কার্যকরে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আদালতের স্থগিতাদেশ। এর ফলে ঋণখেলাপিরা সময়ক্ষেপণের সুযোগ পেয়ে যান।
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘মহীউদ্দীন খান আলমগীর তো ঋণখেলাপি অবস্থায় পাঁচ বছর কাটিয়েছিলেন। এটি নির্বাচনী ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের কৌশল নির্বাচনকে স্বচ্ছতার বাইরে ঠেলে দেয় এবং নির্বাচন কমিশনকে এ বিষয়ে কঠোর হতে হবে।’
ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, নির্বাচন কমিশন এখন এসব বিষয় নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ও এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবে। তবে এর পাশাপাশি উভয় ক্ষেত্রে (কালোটাকা ও ঋণখেলাপি ঠেকানো) রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা জরুরি।
কোনো রাজনৈতিক দলের একক ঘোষণায় নির্বাচন ঠেকানো সম্ভব নয় মন্তব্য করে উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন অবশ্যই হবে এবং সুষ্ঠু হবে।’
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাজধানীতে জাতীয় যুবশক্তির সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সংস্কার ও নতুন সংবিধান ছাড়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জোরালো বিরোধিতা করেন।
অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সব পেশার মানুষ কেন যুক্ত হচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। সরকারি কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও এই কর্মসূচির আওতায় আনার বিষয়টি বিবেচনার কথা জানান তিনি। তিনি বলেন, পেনশন স্কিমে কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করতে হবে। অংশগ্রহণ বাড়িয়ে এই উদ্যোগকে দেশকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে রূপ দেওয়ার কাজে লাগানোর তাগিদ দেন উপদেষ্টা।