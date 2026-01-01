হোম > অর্থনীতি

গ্যাস-সংকট: এবার ভোক্তার পকেট কাটছেন এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর মুগদাপাড়ার গৃহিণী মাহবুবা আলম সাথীর বাসায় তিতাসের গ্যাস লাইন আছে। কিন্তু প্রায়ই রান্নার সময় গ্যাস না থাকায় তাঁকে প্রতি মাসেই ১২ কেজি এলপি গ্যাসের একটি সিলিন্ডার কিনতে হয়। তবে বিইআরসির নির্ধারণ করা দামে কখনোই কিনতে পারেন না। ২০০ টাকা বাড়তি গুনতে হলেও নিরুপায় হয়ে মেনে নেন। তবে গত মঙ্গলবার বাসায় ১২ কেজির সিলিন্ডার দিয়ে সরবরাহকারী ২ হাজার টাকা দাম চাইলে হতভম্ব হয়ে পড়েন তিনি। বিকল্প না থাকায় এক লাফে দেড় গুণ হওয়া দামই দিতে বাধ্য হন।

মাহবুবা আলম ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ডিসেম্বরে ১২ কেজি এলপিজির সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ২৫৩ টাকা নির্ধারণ করেছে। অথচ এই দাম মানছেন না বিক্রেতারা। তাঁরা বিক্রি করছেন নিজেদের তৈরি বাড়তি দামে। এবার তো একেবারে নৈরাজ্য শুরু হয়েছে। তদারকিই যদি না থাকে, তাহলে দাম নির্ধারণ করে লাভ কী? এ ক্ষেত্রে সরকারের কঠোর তদারকি প্রয়োজন।

শুধু মুগদাপাড়ায় নয়, সিলিন্ডারের এলপি গ্যাস নিয়ে রাজধানীর অন্যান্য এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা পকেটে ভরতে নেমেছেন এই খাতের ব্যবসায়ীরা। লাইনে গ্যাসের চাপ অনেক কমে যাওয়ায় এবং অনেক মানুষ এলপি গ্যাসনির্ভর হয়ে পড়ায় এই সুযোগ নিচ্ছে ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের সিন্ডিকেট। সরবরাহের সংকটের অজুহাত তুলে ভোক্তাদের পকেট কাটার উৎসবে মেতেছেন তাঁরা।

গত কয়েক দিন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ১২ কেজি গ্যাসের সিলিন্ডার ১ হাজার ৮৫০ থেকে ২ হাজার ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ভোক্তাদের সব সময় বিইআরসির নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি গুনতে হলেও এবার দাম বাড়া সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। চড়া দামের পাশাপাশি সংকটও তীব্র করে রেখেছেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, শীতে স্বাভাবিকভাবে পাইপ লাইনের গ্যাস সরবরাহ কমে যায় বলে সিলিন্ডারের গ্যাসের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু সেই তুলনায় বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। চাহিদা ও জোগানের এই অসামঞ্জস্যের সুযোগ নিয়ে খুচরা পর্যায়ে দাম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ভোক্তারা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা মো. জাহাঙ্গীর হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, গ্যাস ব্যবহার না করেও প্রতি মাসে ১ হাজার ৮০ টাকা বিল নিচ্ছে তিতাস। এর ওপর সিলিন্ডারের জন্য আগে ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়েছে। সে হিসাবে প্রতি মাসে গ্যাসের জন্যই প্রায় ৩ হাজার টাকা খরচ। এখন সেটাও বেড়েছে এক লাফে ৫০০-৬০০ টাকা। সিলিন্ডারের গ্যাস নিয়ে এই অরাজকতা কবে শেষ হবে?

রামপুরার বনশ্রীর বাসিন্দা আলী মোহাম্মদ বলেন, ‘১ হাজার ৮০০ টাকায় ১২ কেজির সিলিন্ডার কিনেছি কয়েক দিন আগে। আগে কিছু কোম্পানি কিছুটা কম দাম রাখত। কিন্তু এখন সবারই এক দাম। দামের চেয়েও বড় সমস্যা হলো, অনেক দোকানে এখন গ্যাসসহ সিলিন্ডারই পাওয়া যাচ্ছে না।’

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে। আবাসিক খাতে গ্যাসের সংযোগ বন্ধ থাকায় এসব ভবনেও তিতাসের গ্যাসের সংযোগ নেই। এসব ভবনের বাসিন্দারাও রান্নার জন্য এলপি গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। নিম্ন আয়ের অনেক মানুষও এখন এলপিজি-নির্ভর। ফলে বিপুল ভোক্তাশ্রেণিকে জিম্মি করে অধিক মুনাফার সুযোগ পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

অবশ্য দাম বাড়ার জন্য ব্যবসায়ীদের অজুহাত বরাবরের মতো সরবরাহের সংকটের। বনশ্রীর ‘আইডিয়াল এলপিজি’র স্বত্বাধিকারী ইউসুফ আলী বলেন, ‘আমরা এখন পাইকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত সরবরাহ পাচ্ছি না। কোম্পানিগুলো থেকে সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা। বিইআরসি ডিসেম্বরের নতুন দাম ঘোষণা করার পর সরবরাহ আরও কমে গেছে। শীত মৌসুমে গ্যাসের চাহিদা বাড়ে, কিন্তু সেই তুলনায় সরবরাহ না থাকায় বাজারে তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে।’ তিনি বলেন, পরিবেশক থেকে প্রতিটি ১২ কেজির সিলিন্ডার ১ হাজার ৫২০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।

মোহাম্মদপুরের খুচরা বিক্রেতা বজলুর রহমান বলেন, পরিবেশকদের কাছ থেকে সময়মতো সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। আজ অর্ডার দিলে কয়েক দিন পর সরবরাহ পাওয়া যায়। সরকারি দাম ১ হাজার ২৫৩ টাকা হলেও পাইকারি পর্যায়ে কিনতে হচ্ছে ১ হাজার ৫০০ টাকার বেশি দামে। ফলে তাঁদেরও বাড়তি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহকারী কোম্পানি ফ্রেশ এলপি গ্যাসের এরিয়া সেলস ম্যানেজার মো. আফজাল বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে এলপিজি আমদানি কমেছে। এতে বাজারে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক কোম্পানির সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এলসি জটিলতার কারণে আমদানির সমস্যা হয়েছে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন।

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি জানান, সিলিন্ডার গ্যাসের তীব্র সংকটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ময়মনসিংহ শহরের এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারকারীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ময়মনসিংহ নগরের সানকিপাড়া ও নতুন বাজারে গিয়ে কোনো দোকানেই সিলিন্ডার গ্যাস পাওয়া যায়নি। দোকানের সামনে খালি সিলিন্ডার রয়েছে।

সানকিপাড়া বাজারের দোকানি স্বপন আহমেদ বলেন, এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের ডিলাররা এ মাসে ৮ থেকে ১০ বার দাম নির্ধারণ করেছেন। তারপরও তাঁরা তিন-চার দিন ধরে গ্যাস পাচ্ছেন না। ক্রেতারা এসে রাগারাগি করে ফিরে যাচ্ছেন।

শহরে বর্তমানে ওমেগা, বসুন্ধরা, যমুনা, বেক্সিমকোসহ বিভিন্ন কোম্পানির ১২ কেজি এলপিজি গ্যাসের পাইকারি দাম ১৩২০-১৫৩০ টাকা বলছেন সরবরাহকারীরা। তবে এই দামেও মিলছে না।

মিরসরাইয়ে অভিযান

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি জানান, মিরসরাইয়ে অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে গতকাল দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে। উপজেলার আবুতোরাব ও বড়তাকিয়া বাজারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সোমাইয়া আক্তারের নেতৃত্বে এই অভিযান চলে। এ সময় অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ও বিক্রির দায়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ৬৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন: হুন্ডি নিয়ন্ত্রণে রেমিট্যান্সে জোয়ার

ঊর্ধ্বমুখী সূচকে নতুন বছরের শুরু

বাজারদর: নতুন বছরে চালের বাজারে স্বস্তি

বিলুপ্ত ৫ ব্যাংকের আমানতকারীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, টাকা তুলতে পারায় স্বস্তি

ইভি বিক্রিতে রেকর্ড চীনের বিওয়াইডির

সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হার আরও কমল

কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সেবা শতভাগ অনলাইনে

ইসলামী ব্যাংকে এক হাজার ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসারের ওরিয়েন্টেশন

ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের মুখে মোবাইল ফোনের শুল্ক ও কর কমাল সরকার

২০২৫ সালে নগদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা