সোনার দাম কমল ভরিতে ২,২১৬ টাকা

দেশের বাজারে কমেছে সোনার দাম ভরিতে ২ হাজার ২১৬ টাকা কমানো হয়েছে। এর ফলে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হয়েছে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮২৪ টাকা, যা গতকাল সোমবার ছিল ২ লাখ ৬১ হাজার টাকা।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। বাজুস জানায়, তেজাবী (পিওর গোল্ড) সোনার দাম কমে যাওয়ায় স্থানীয় বাজারে দাম কমানো হয়েছে। নতুন এই দাম আজ ১০টা থেকে কার্যকর হয়েছে।
বাজুসের নির্ধারিত দাম অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দুই লাখ ৫৮ হাজার ৮২৪ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম দুই লাখ ৪৭ হাজার ৪৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি দুই লাখ ১১ হাজার ৭৬০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম এক লাখ ৭৩ হাজার ৩২৭ টাকা।
তবে সোনার দাম কমানো হলেও অপরিবর্তিত আছে রুপার দাম। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৬ হাজার ৬৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৫ হাজার ১৯০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম ৩ হাজার ৯০৭ টাকা।
গত জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়েই চলেছে। এর ফলে দেশের বাজারেও বেড়ে যায় রেকর্ড পরিমাণ। ২৯ জানুয়ারি সকালে ভরিপ্রতি ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বৃদ্ধি পায়। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হয় ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা।