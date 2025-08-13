পেঁয়াজের দাম বাড়ছে সরবরাহের সংকটে

বাজারে আবারও হঠাৎ লাফিয়ে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। কোনো উৎসব বা উপলক্ষ না থাকা সত্ত্বেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিপ্রতি ২৫-৩০ টাকা বেড়েছে। এতে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানো হচ্ছে। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, টানা বৃষ্টিপাত ও মৌসুমের শেষ দিকে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ কমে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।
খাতুনগঞ্জের পাইকারি বাজারের তথ্যমতে, গত মঙ্গলবার দেশি পেঁয়াজ কেজি প্রতি বিক্রি হয়েছে ৭৫-৮০ টাকায়, যা গত সপ্তাহের শুরুতে ছিল ৫০ টাকা। ভারতীয় পেঁয়াজ এখন বাজারে নেই। খুচরা বাজারে দাম আরও বেশি। চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন দোকান ও ভ্যানগাড়িতে কেজিপ্রতি বিক্রি হয়েছে ৯০-৯৫ টাকায়।
খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরা জানান, মৌসুমের শেষ দিকে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। এর ওপর টানা ১৫-২০ দিনের বৃষ্টিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামে পণ্য পরিবহন ব্যাহত হয়েছে। ফলে সরবরাহ কমে গেছে, আর সেই সুযোগে পাইকারি বাজারে দাম বেড়ে গেছে। তাঁদের আশঙ্কা, সরবরাহ পরিস্থিতি না বদলালে দাম আরও বাড়তে পারে।
নগরের চকবাজার ডিসি রোড এলাকার খুচরা ব্যবসায়ী নুরুল আবসার বলেন, ‘পাইকারি বাজারে দাম বাড়লে খুচরাতেও দাম বাড়া স্বাভাবিক। কারণ, আমরা পাইকারি থেকে যে দামে কিনি, তার ওপর সামান্য মুনাফা যোগ করেই বিক্রি করতে হয়।’
এ বিষয়ে চাক্তাই-খাতুনগঞ্জ আড়তদার সাধারণ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, টানা বৃষ্টিপাতের কারণে সরবরাহ কমেছে। একই সঙ্গে দেশি পেঁয়াজের মৌসুমও শেষ পর্যায়ে, ফলে দাম বাড়ছে।
তবে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নাজের হোসাইন ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এসব অজুহাত। এখন কৃষকের হাতে পেঁয়াজ নেই, সব ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের দখলে। প্রশাসনের তদারকির অভাবেই বাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে।