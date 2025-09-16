হোম > অর্থনীতি

২০০০ কোটি টাকার কেনাকাটার সাত প্রস্তাব অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

প্রায় ২০০০ কোটি টাকার পণ্য, জিনিসপত্র ও যন্ত্রাংশ কেনার সাত প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসব প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

মোট ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকার ক্রয় প্রস্তাবের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের তিনটি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দুটি এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দুটি প্রস্তাব রয়েছে।

এর মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) আওতাধীন বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের জন্য ব্যয় হবে ৯০১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বেশি। আর বিতরণব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধনের জন্য খুলনা বিভাগের দুটি প্রস্তাবে মোট ৯টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২৫৬ কোটি টাকার কেনাকাটা হবে।

দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সিঙ্গাপুর থেকে আরও ৪৯৯ কোটি ১৬ লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৩ টাকার এক কার্গো এলএনজি আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ অনুসরণে আন্তর্জাতিক কোটেশনপ্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে এই কার্গো কেনা হবে।

এ ছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া থেকে তৃতীয় লটে ৩৫ হাজার টন এমওপি সার এবং কানাডা থেকে সপ্তম লটে ৪০ হাজার টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এতে যথাক্রমে ১৫৪ কোটি ৯০ লাখ ও ১৭৭ কোটি ৩ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ

বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারি সেবায় দক্ষতা ও জবাবদিহি জরুরি: জাপানের রাষ্ট্রদূত

জ্বালানিসহ চার খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে জোরদার বাণিজ্যিক সম্পর্ক চায় যুক্তরাষ্ট্র

ক্রিয়েটিভপুল পুরস্কার জিতল স্টারকম বাংলাদেশ

ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রপ্তানি করতে পারবে ৩৭ প্রতিষ্ঠান

দেশের শীর্ষ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এ কিউ এম মোহসেন এখন ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল ইসলামী ব্যাংক

সয়াবিনসহ সব ধরনের ভোজ্য তেলে উৎসে কর

এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছাতে চাচ্ছে সরকার, বাধা দিচ্ছে কিছু দেশ: বাণিজ্যসচিব

ফ্রেশ এলপি গ্যাসের রিটেইলার কনফারেন্স ও সেফটি সেমিনার ‘অগ্রযাত্রা’ অনুষ্ঠিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা