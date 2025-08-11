হোম > অর্থনীতি

আজকের মুদ্রা বিনিময় হার: ১১ আগস্ট, ২০২৫

অনলাইন ডেস্ক

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিংয়ের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি দাম কমেছে ইউরোরও। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ ওঠানামা করে।

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে পুরোদমে। এদিন মার্কিন ডলারের মূল্য কিছুটা কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আজ ডলারের সর্বোচ্চ মূল্য ১২১ টাকা ৪৩ পয়সা এবং সর্বনিম্ন মূল্য ১২১ টাকা ৩৮ পয়সা। গড় বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১২১ টাকা ৪০ পয়সায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিং কেনার ক্ষেত্রে মূল্য ধরা হয়েছে ১৬৩ টাকা ২৪ পয়সা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে ১৬৩ দশমিক ৩৫ টাকা। মুদ্রাবাজারে আজ ইউরো বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য ধরা হয়েছে ১৪১ টাকা ৩৬ পয়সা এবং কেনার ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে ১৪১ টাকা ২৭ পয়সা। ভারতীয় রুপির ক্রয়মূল্য ধরা হয়েছে ১ টাকা ৩৯ পয়সা এবং বিক্রয়মূল্য ১ টাকা ৩৯ পয়সা। অস্ট্রেলিয়ান ডলারের দুই মূল্য যথাক্রমে ৭৯ দশমিক ১৯ টাকা ও ৭৯ দশমিক ২৮ টাকা।

এদিকে, আজ দেশের বাজারে চায়নিজ ইউয়ান কেনার ক্ষেত্রে মূল্য ধরা হয়েছে ১৬ দশমিক ৮৮ টাকা, বিক্রির ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে ১৬ দশমিক ৮৯ টাকা। তবে, জাপানি ইয়েনের ক্ষেত্রে বিক্রির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে শূন্য দশমিক ৮২ টাকা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে শূন্য দশমিক ৮২ টাকা।

টাকার আন্তব্যাংক ও গ্রাহক পর্যায়ের বিনিময় হার নির্ধারণ করে ডিলার ব্যাংকগুলো, চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে। তবে বাজারে ভারসাম্য রাখতে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিলার ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে প্রচলিত আন্তব্যাংক হারে ডলার কেনাবেচা করে থাকে।

সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক যে হারে মুদ্রা বিনিময় করে, তার তথ্যও প্রকাশ করা হয়েছে। মার্কিন ডলারের ক্ষেত্রে ঢাকার আন্তব্যাংক বাজারে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিনিময় হারের পাশাপাশি, অন্য মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে নিউইয়র্ক ও ঢাকার সমাপনী হারের ভিত্তিতে।

