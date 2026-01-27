হোম > অর্থনীতি

ব্রাজিলের কোম্পানির সহায়তায় ভারতে বিমান তৈরি করবে আদানি গ্রুপ

এএফপি, নয়াদিল্লি

ভারতকে বৈশ্বিক এভিয়েশন হাবে রূপান্তরের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ নিয়েছে আদানি গ্রুপ। ব্রাজিলের শীর্ষ বিমান নির্মাতা এমব্রায়ারের সঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার একটি চুক্তি সই করেছে তারা, যার আওতায় ভারতে বিমান তৈরির জন্য একটি অ্যাসেম্বল লাইন স্থাপন করা হবে।

দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই অংশীদারত্ব শুধু বিমান সংযোজনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং বিমান উৎপাদন, এভিয়েশন সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন এবং পাইলট প্রশিক্ষণসহ একটি পূর্ণাঙ্গ এভিয়েশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, প্রস্তাবিত এই উদ্যোগ দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। তবে বিনিয়োগের পরিমাণ বা আর্থিক কাঠামো সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বন্দর, বিদ্যুৎ, লজিস্টিকসসহ বিভিন্ন খাতে বিস্তৃত ব্যবসা পরিচালনাকারী গৌতম আদানির আদানি গ্রুপের জন্য এটি অ্যারোস্পেস খাতে শক্ত অবস্থান তৈরির একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিমান নির্মাতা এমব্রায়ারের জন্য ভারতীয় বাজারে দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি জোরদারের একটি কৌশলগত ভিত্তি তৈরি হলো। ভারতের বিমানবাহিনী ইতিমধ্যে এমব্রায়ারের তৈরি লেগেসি ৬০০ জেট এবং ইআরজে১৪৫ প্ল্যাটফর্মভিত্তিক ‘নেত্র’ এইডব্লিউঅ্যান্ডসি বিমান ব্যবহার করছে।

এমব্রায়ার কমার্শিয়াল এভিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আরজান মেইয়ার বলেন, এমব্রায়ারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাজার ভারত। আদানির শক্তিশালী শিল্প সক্ষমতার সঙ্গে আমাদের অ্যারোস্পেস দক্ষতার সমন্বয় এই অংশীদারত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

