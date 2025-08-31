বাংলাদেশকে ৫৯ লাখ ডলার অনুদান দেবে কোইকা

দেশের স্বাস্থ্য খাতে সহায়তার অংশ হিসেবে ৫৯ লাখ ডলার অনুদান দেবে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)।
এ লক্ষ্যে আজ রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ও কোইকার মধ্যে ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (এনআইএএনইআর) শিক্ষা ও গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি’ প্রকল্পের আলোচনার রেকর্ড (আরওডি) ও রেফারেন্সের শর্তাবলি (টিওআর) স্বাক্ষরিত হয়।
বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগের প্রধান (এশিয়া, জেইসি ও এফঅ্যান্ডএফ) মিরানা মাহরুখ এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে কোইকার কান্ট্রি ডিরেক্টর জিহুন কিম এতে সই করেন। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের অধীনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এর জন্য কোইকা ৫ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেবে।
প্রকল্পের লক্ষ্য হলো এনআইএএনইআর পিএইচডি প্রোগ্রাম ও নার্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চমানের নার্সিং ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করা। এটি নার্সদের জন্য পিএইচডি প্রোগ্রাম, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ।