পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ডিসকাউন্ট দাবির নির্দেশ

দেশে তৈরি পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ডিসকাউন্ট দাবি-সংক্রান্ত আবেদন করতে নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন নিয়মে বাংলাদেশি পণ্য আমদানিকারক বিদেশিরা পণ্য জাহাজীকরণের তথ্যসহ ডিসকাউন্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অনুমোদিত ডিলাররা প্রচলিত নিয়মনীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ (হেড অফিস) মারফত ডিসকাউন্ট কমিটির কাছে এ-সংক্রান্ত আবেদন দাখিল করতে পারবেন।
আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
নির্দেশনায় বলা হয়, প্রস্তুতকৃত পোশাক ও চামড়াজাত পণ্যের চালানের বিপরীতে আমদানিকারকদের ডিসকাউন্ট দাবি আগে থেকে করতে পারতেন। গতকাল নতুন করে পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে সুযোগ করে দেয়। পাটজাত পণ্যের রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন সরকারি কমিটির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাটজাত পণ্য রপ্তানি-সংক্রান্ত ডিসকাউন্ট দাবির আবেদনগুলো ডিসকাউন্ট কমিটি বিবেচনা করবে।