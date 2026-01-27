হোম > অর্থনীতি

ইসলামী ব্যাংক পর্ষদের সঙ্গে শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির মতবিনিময়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইসলামী ব্যাংক পর্ষদের সঙ্গে শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে নবগঠিত শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম জুবায়দুর রহমানের পাশাপাশি আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মো. আবদুস সালাম, এফসিএ, এফসিএস, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম মাসুদ রহমান, স্বতন্ত্র পরিচালক মো. আবদুল জলিল।

শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান মুফতি শামছুদ্দীন জিয়া এবং সদস্য ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, ড. মো. শামছুল আলম, ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক ও ড. মো. নূরুল্লাহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. ওমর ফারুক খাঁন।

