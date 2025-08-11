চট্টগ্রাম বন্দরের তিন টার্মিনাল পরিচালনায় ডিসেম্বরের মধ্যে বিদেশি অপারেটর: বিডা চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি), লালদিয়া ও বে টার্মিনাল পরিচালনার জন্য বিদেশি অপারেটর নিয়োগের প্রক্রিয়া আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে চায় চায় সরকার। এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা চার গুণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
গতকাল রোববার বন্দরে একটি অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। এদিন তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের ৪ নম্বর ফটকে ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সেবা ডেস্ক উদ্বোধন করেন।
আশিক চৌধুরী বলেন, নির্বাচনের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় এলেও যেন বন্দরের উন্নয়নকাজ থেমে না থাকে, সে জন্য ডিসেম্বরের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সই ও রূপান্তরের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই টার্মিনালগুলোতে বিদেশি অপারেটর নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ড, লালদিয়া চরের টার্মিনাল পরিচালনায় নেদারল্যান্ডসের এপিএম টার্মিনালস এবং বে টার্মিনালের একটি অংশে ডিপি ওয়ার্ল্ড ও অন্যটিতে সিঙ্গাপুরের পিএসএ ইন্টারন্যাশনালকে নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
এই টারটি টার্মিনালের মধ্যে নিউমুরিং টার্মিনালটি বর্তমানে নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠান চিটাগাং ড্রাইডক লিমিটেড (সিডিডিএল) পরিচালনা করছে। এখানে পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামো রয়েছে। বাকি তিনটি টার্মিনালের অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।
বিডা চেয়ারম্যান সিডিডিএল-এর প্রশংসা করে বলেন, প্রতিষ্ঠানটি দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম মাসেই কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে এবং সময় ১৩ ঘণ্টায় কমিয়ে এনেছে। তিনি বলেন, সিডিডিএল ভালো করছে, তবে এটি ‘বেস্ট’ কিনা তা নির্ধারণের জন্য বিশ্বসেরা অপারেটরদের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি আনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ‘আমাদের অনেকেরই একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ। দেশের জন্য কোনটা ভালো হবে সেটাই করতে হবে।’
পতেঙ্গা টার্মিনালের অপারেটর সৌদি আরবভিত্তিক রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল (আরএসজিটি) সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আশিক চৌধুরী বলেন, দেশের প্রথম বেসরকারি আন্তর্জাতিক অপারেটর হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকে আন্তর্জাতিক অপারেটরদের সঙ্গে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তারা অনেক জটিলতার মধ্যে পড়েছে। ফলে তাদের প্রত্যাশিত ভলিউম গ্রোথ অর্জন সম্ভব হয়নি।
অনুষ্ঠানে ‘শিপিং ও লজিস্টিকস অনলাইন ডেস্ক’ উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিডা চেয়ারম্যান বলেন, এটি একটি অসাধারণ উদ্যোগ যা সময়, হয়রানি এবং দুর্নীতি কমিয়ে আনবে। এক ক্লিকেই ঘরে বসে সেবা পাওয়া যাবে, যা দেশের দুর্নীতি সূচকে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
আশিক চৌধুরী আরও বলেন, ‘আমরা চাই ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বন্দরের সক্ষমতা চার গুণ বেড়ে যাবে। আমাদের লক্ষ্য ভিয়েতনামের চেয়েও কম সময়ে ইউরোপে পণ্য পৌঁছানো।’
অনুষ্ঠানে বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।