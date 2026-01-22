হোম > অর্থনীতি

ইউসিবি কর্মীদের সন্তানের জন্য স্কলাস্টিকাতে বিশেষ ছাড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইউসিবি ও স্কলাস্টিকার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির (ইউসিবি) কর্মীদের সন্তানদের জন্য দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্কলাস্টিকায় লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইউসিবি ও স্কলাস্টিকার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে ইউসিবি পিএলসির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন ইউসিবির চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার সৈয়দ হাসনাইন মামুন এবং স্কলাস্টিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাদিহা মুরশেদ।

অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউসিবির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদনান মাসুদ; ইউসিবির চিফ কমিউনিকেশন অফিসার জীশান কিংশুক হক, স্কলাস্টিকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ও স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং বিভাগের পরিচালক আমের আহমেদ। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এই অংশীদারত্বকে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

