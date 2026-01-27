পুমার ২৯ শতাংশ শেয়ার কিনছে চীনের অ্যান্টা

চীনের শীর্ষ ক্রীড়া পোশাক নির্মাতা অ্যান্টা স্পোর্টস প্রোডাক্টস জার্মান ব্র্যান্ড পুমার ২৯.০৬ শতাংশ শেয়ার কিনতে যাচ্ছে পিনো পরিবারের বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আর্টেমিসের কাছ থেকে। চুক্তির মূল্য ১.৫ বিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১.৮ বিলিয়ন ডলার)। এ লেনদেন সম্পন্ন হলে অ্যান্টাই হবে পুমার সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার। তবে গতকাল মঙ্গলবার কোম্পানিটি স্পষ্ট করেছে, পুমাকে পুরোপুরি অধিগ্রহণের কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। খবর রয়টার্সের।
প্রতি শেয়ার ৩৫ ইউরো দামে নগদ অর্থে এই শেয়ার কেনা হচ্ছে, যা পুমার আগের দিনের ক্লোজিং দামের (২১.৬৩ ইউরো) তুলনায় ৬২ শতাংশ বেশি। ঘোষণার পর পুমার শেয়ারদর তাৎক্ষণিকভাবে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে, পরে কিছুটা কমে প্রায় ৬ শতাংশ ঊর্ধ্বমুখী থাকে।
অ্যান্টা জানিয়েছে, চীনে পুমার বিক্রি বাড়াতে নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে তারা। বর্তমানে পুমার বৈশ্বিক আয়ের মাত্র ৭ শতাংশ আসে চীন থেকে, যা অ্যান্টার দৃষ্টিতে বড় সুযোগ।
হংকংয়ে তালিকাভুক্ত প্রায় ২৭.৮ বিলিয়ন ডলারের অ্যান্টা ইতিমধ্যে একাধিক পশ্চিমা স্পোর্টস ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড কিনে সফলভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তারা অ্যামের স্পোর্টসের সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার; যার অধীনে সালোমন, আর্ক’টেরিক্স, উইলসনসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ড রয়েছে। অ্যান্টার সরাসরি মালিকানায় আছে ফিলা, জ্যাক উলফস্কিন, কোলন স্পোর্ট ও মাইয়া অ্যাকটিভ।