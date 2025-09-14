হোম > অর্থনীতি

হাই-টেক পার্কে প্রযুক্তিসেবা দেবে এডিএন টেলিকম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কে প্রযুক্তি সেবা প্রদানে দক্ষিণ কোরিয়ার দুই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এডিএন টেলিকম লিমিটেড। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো পিবিসি কোম্পানি লিমিটেড এবং সিএনডি মোটরস কোম্পানি লিমিটেড। গতকাল রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য জানায় এডিএন টেলিকম।

তথ্য অনুযায়ী, চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের তিনটি বড় প্রকল্পে টেকসই অবকাঠামো, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং স্মার্ট গতিশীলতা বৃদ্ধিতে দক্ষিণ কোরিয়ার স্বনামধন্য কোম্পানি দুটি এডিএন টেলিকমের সঙ্গে কাজ করবে। এ ছাড়া কোম্পানি দুটি বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার সরবরাহ, বুদ্ধিভিত্তিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ, এআইভিত্তিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা এবং সৌর স্ট্রিট লাইট ইনস্টলেশনের কাজে সহায়তা করবে।

সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী, এডিএন টেলিকম হাই-টেক পার্কের তিনটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সংযোজন কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু করবে। একই সঙ্গে, তারা বাজার উন্নয়ন ও আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণের বিষয়টিও দেখভাল করবে। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানিগুলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, সরঞ্জাম এবং কারিগরি দক্ষতা সরবরাহ করবে।

