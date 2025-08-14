হোম > অর্থনীতি

এলডিসি থেকে উত্তরণে আরও ৩-৫ বছর সময় দরকার: আইসিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতির জন্য সময়সীমা আরও তিন থেকে পাঁচ বছর বাড়ানোর আহ্বান দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশের (আইসিসিবি) আয়োজিত এক সভায় এই দাবি জানানো হয়।

রাজধানীর বনানীর শেরাটন হোটেলে আজ বৃহস্পতিবার সকালে আয়োজিত ‘স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ: বাংলাদেশের সামনে বিকল্পসমূহ’ শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে আইসিসিবি। এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও গবেষকেরা অংশ নেন।

সভায় আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘আমরা এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণকে সমর্থন করি। কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি নিতে সময়ের দরকার। গত বছরের আগস্ট থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত অস্থিরতার কারণে ব্যবসায়ীদের আস্থায় প্রভাব পড়ছে।’

সেমিনারে সূচনা বক্তব্য তিনি বলেন, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে ১৩ শতাংশ কম বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে।

এ সময় তিনি এলডিসি থেকে উত্তরণের সময় বাড়ানোর জন্য পাঁচটি কারণ বা যুক্তি তুলে ধরেন। সেগুলো হচ্ছে—১. ভালো বাণিজ্য দর-কষাকষির জন্য, ২. তৈরি পোশাকের বাইরে রপ্তানি বৈচিত্র্য আনা, ৩. শিল্প খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, ৪. বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ৫. প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো এবং জলবায়ু সহনশীলতা টেকসই করা।

মাহবুবুর রহমান জানান, এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক বাড়বে ১২ শতাংশ। আর জিএসপিসহ অন্যান্য বাণিজ্যসুবিধা নিশ্চিত করতে না পারলে রপ্তানি কমবে ৬ থেকে ১৪ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষণা সংস্থা দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কের (টিডব্লিউএন) লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ও গবেষক সানিয়া রেইড স্মিথ।

সেমিনারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি ও হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ, তৈরি পোশাক শিল্পমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার, বহুজাতিক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (এসসিবি) বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসের এজাজ বিজয়।

এ ছাড়া অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জাইদি সাত্তার, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ প্রমুখ।

