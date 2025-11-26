হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলা, তিনজন হাসপাতালে

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁও শহরের কোর্ট চত্বরে আজ বুধবার দুপুরে বাউলদের ওপর অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন বাউলশিল্পী আহত হয়েছেন। বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার বিচার এবং বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিবাদ সমাবেশের আগে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত তিনজনকে ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ারে আলম খান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সম্প্রীতির ঐক্য, ঠাকুরগাঁও’ ব্যানারে দুপুরে শহরের চৌরাস্তা মোড়ে বাউলশিল্পীদের প্রতিবাদ সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। তার আগে কোর্ট চত্বরে চায়ের দোকানে বসে চা-পান করছিলেন কয়েকজন বাউল। হঠাৎ একদল লোক সেখানে ঢুকে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।’ আহত ব্যক্তিদের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানান ওসি।

আহত বাউলশিল্পীদের একজন জানান, তিনি ব্যক্তিগত মামলায় হাজিরা দিতে কোর্টে এসেছিলেন। হাজিরা শেষে সহযোগীদের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা শুরু করে।

ওসি সরোয়ারে আলম খান জানান, হামলাকারীরা কারা, এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোর্ট চত্বরের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হবে। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে হামলাকারীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আহত বাউলশিল্পীরা থানায় মামলা করলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

সম্পর্কিত

বাউলদের ওপর হামলা উগ্র ধর্মান্ধদের কাজ: মির্জা ফখরুল

চলন্ত ট্রেনে ফেরিওয়ালা খুন: সিরাজগঞ্জ ও দিনাজপুর থেকে ৪ আসামি গ্রেপ্তার

পীরগঞ্জে ট্রেনে দুই হকারের মারামারি, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃত্যু

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

হাসিনার রায়ের প্রতিবাদে মিছিল, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ১৮ নেতা-কর্মীর নামে মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল

চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরা হলো না দুই ভাইবোনের

জেলহাজতে আওয়ামী লীগের ৫ নেতা-কর্মী

ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ: কর্তার ‘স্বেচ্ছাচার’, দুস্থের কান্না

মানব পাচার চক্রের সন্ধান: প্রেমের ফাঁদে ফেলে কলেজছাত্রীকে ভারতে পাচার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা