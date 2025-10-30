হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

টানা দুদিনের বৃষ্টিতে নুয়ে পড়েছে আধা পাকা ধান, দুশ্চিন্তায় কৃষক

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন উপজেলায় টানা দুদিনের বৃষ্টিতে মাটিতে নুয়ে পড়েছে রোপা আমন ধান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন উপজেলায় টানা দুদিনের বৃষ্টিতে মাটিতে নুয়ে পড়েছে রোপা আমন ধান। ফলন ঘরে তোলার আগমুহূর্তে আধা পাকা ধান মাটিতে নুয়ে পড়ায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন আমনচাষিরা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত শুধু সদর উপজেলাতেই ১৮ হেক্টর জমির ধান নুয়ে পড়েছে। অন্যান্য উপজেলার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য নিরূপণ চলছে। চলতি মৌসুমে জেলায় মোট ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৯০ হেক্টরে আমনের আবাদ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সদর উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের আমনের মাঠে গিয়ে দেখা গেছে, হলুদ হয়ে আসা ধানের খেতগুলো মাটিতে মিশে রয়েছে। বিঘার পর বিঘা জমির ধান শুয়ে পড়ায় ফলন ও গুণগত মান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন কৃষকেরা।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার কচুবাড়ী এলাকার কৃষক হোসেন আলী ৪ একর জমিতে আমনের আবাদ করেছেন। ১৫ দিন পর ধান কাটার কথা ছিল তাঁর। তিনি হতাশা নিয়ে বলেন, ‘অনেক কষ্ট করে আবাদ করেছি। আর যখন কাটার সময় হলো, তখন পাকা ধানে মই দিয়ে গেল বৃষ্টি। জমিতে পানি জমে শিষ ভিজে নষ্ট হচ্ছে, ফলন অর্ধেক হয়ে যেতে পারে।’

এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাজেদুল ইসলাম জানান, ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে এবং তাঁরা কৃষকদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘কৃষকদের আমরা পরামর্শ দিচ্ছি, যেসব ধান শুয়ে পড়েছে সেগুলো গোছা করে বেঁধে দিতে। এতে কিছুটা হলেও ক্ষতি কম হবে।’

সম্পর্কিত

ইতালিপ্রবাসী স্ত্রীকে ভিডিও কলে রেখে যুবকের আত্মহত্যা

চুরি ঠেকাতে রাতে চাতাল পাহারা, ব্যবসায়ীর রহস্যজনক মৃত্যু

ইয়াবাসহ শ্রমিক দলের সভাপতি গ্রেপ্তার

দেশে সারের কোনো সংকট নেই, গুদামগুলো ভরা: বিএডিসি চেয়ারম্যান

ঠাকুরগাঁও থেকে ঢাকার পথে মির্জা ফখরুল

দয়া করে বিভাজন সৃষ্টি করবেন না, দেশকে বাঁচান: মির্জা ফখরুল

সার না পেলে ইউএনও-কৃষি অফিস ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি

ঠাকুরগাঁওয়ে সাঁতার শিখতে গিয়ে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঠাকুরগাঁওয়ের পালপাড়া: মৃৎশিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পণ্যের মানোন্নয়নে উদ্যোগ

পাঁচ মাসের শিশুর মাথায় বিরল রোগ ‘হাইড্রোসেফালাস’, অসহায় পরিবার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা