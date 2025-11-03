হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন নিহত

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

যমুনা সেতু-টাঙ্গাইল-ঢাকা মহাসড়কের ঘারিন্দা আন্ডারপাস এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার আকুয়া গ্রামের কছিম উদ্দিনের ছেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক সাহেব আলী (৪৫) এবং একই উপজেলার ভোক্তা গ্রামের নূর মোহাম্মদ শেখের ছেলে অটোরিকশার যাত্রী আব্দুল আলীম শেখ (৬০)।

এলেঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুল হাসান জানান, ঢাকাগামী সার্ভিস লেনে চলন্ত একটি অজ্ঞাত ট্রাক সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই যাত্রী আব্দুল আলীম মারা যান। গুরুতর আহত চালক সাহেব আলীকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পথে তাঁরও মৃত্যু হয়।

আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে পুলিশ জানায়।

সম্পর্কিত

প্রবাসীদের কামলা বলা সওজের সেই উপসহকারী প্রকৌশলীকে বদলি

ফেসবুকে প্রবাসীদের কামলা বলায় সওজের উপসহকারী প্রকৌশলীকে শোকজ

এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দিতে অযৌক্তিক কারণ দেখানো হচ্ছে: সারজিস

মির্জাপুরে নিখোঁজের তিন দিন পর তিন সন্তানের জননীর পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

সখীপুরে জোঁকের উপদ্রব, মাঠে নামতে ভয় পাচ্ছেন শ্রমিকেরা

সখীপুরে ইয়াবাসহ শ্রমিক দল নেতা গ্রেপ্তার, দল থেকে বহিষ্কার

ঘরের সামনে পড়ে ছিল যুবকের লাশ, পরিবারের দাবি হত্যাকাণ্ড

টাঙ্গাইলে ৯ মাসে সাপের কামড়ের শিকার ১,২৭৮ জন

সখীপুরে ধর্ষণ মামলায় শ্রমিক দলের নেতা কারাগারে

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা