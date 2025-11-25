সখীপুরে বিএনপির সভাপতি-সম্পাদকসহ ৬ নেতার পদত্যাগ

টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদকসহ ছয় নেতা পদত্যাগ করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে পদত্যাগপত্রগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আজ বেলা দেড়টার দিকে উপজেলা বিএনপির অব্যাহতিপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান সাজু ফেসবুক ওয়ালে নিজেই পদত্যাগপত্রের একটি কপি পোস্ট করেছেন। ওই ছয়জনের পত্রেই টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
পদত্যাগ করা অন্য পাঁচ নেতা হলেন—উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাছেদ মাস্টার, সহসভাপতি আবদুল মান্নান, সদস্য আশরাফুল ইসলাম বাদল, গজারিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রউফ ও বহুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লতিফ মিয়া।
উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল মান্নান আজকের পত্রিকাকে পত্রগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পদত্যাগ করা ওই নেতাদের স্বাক্ষরিত চিঠিতে তারিখের ভিন্নতা থাকলেও পদত্যাগের একই কারণ লক্ষ করা গেছে। ওই ছয়জনের পত্রেই টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
উপজেলা বিএনপির সভাপতি (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শাজাহান সাজু বলেন, ‘সখীপুরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খানের আওয়ামী পুনর্বাসন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অশালীন ভাষায় কথা বলার প্রতিবাদস্বরূপ আমি দলীয় সর্বপ্রকার পদ-পদবি থেকে পদত্যাগ করেছি।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও টাঙ্গাইল-৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে, বিএনপির বিরুদ্ধে এবং ধানের শীষের বিরুদ্ধে একটি মহল গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তবে জনগণ এবার ঐক্যবদ্ধ আছে, কোনো ষড়যন্ত্রই ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে পারবে না।’
উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শিকদার মুহাম্মদ ছবুর রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ফেসবুকের মাধ্যমে বিষয়টি নজরে এসেছে। তবে পত্রগুলো অফিশিয়ালি এখনো আমাদের কাছে পৌঁছেনি। এ বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।’
গত ১৬ সেপ্টেম্বর সখীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান সাজুকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাঁর স্থলে নাজিম মাস্টারকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।