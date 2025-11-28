প্রেমিক ব্যাংক কর্মকর্তাকে দেখা করতে ডেকে হত্যা, প্রেমিকা পলাতক, স্বামী কারাগারে

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে হাসমত উল্লাহ হাসু (৩০) নামের এক যুবককে ডেকে নিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই নারীর স্বামীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার মহেড়া ইউনিয়নের গ্রামনাহালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে নিহতের ভাই রহমত উল্লাহ ছয়জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনকে আসামি করে মির্জাপুর থানায় একটি মামলা করেন।
হাসমত উল্লাহ হাসু জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার সাজিমারা গ্রামের আব্দুল মতিনের ছেলে। তিনি টাঙ্গাইল বেবিস্ট্যান্ড উপশাখা আইএফআইসি ব্যাংকের টিএসটি বিভাগে চাকরি করেন বলে জানা গেছে।
আর গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার মহেড়া ইউনিয়নের গ্রামনাহালি গ্রামের রমজান আলীর ছেলে রাশেদুল ইসলাম (৩৬) এবং একই গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে ইয়ামিন ইসলাম (৩০)।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, উপজেলার মহেড়া ইউনিয়নের গ্রামনাহালি গ্রামের প্রবাসী রাশেদুল ইসলামের স্ত্রীর নিশির সঙ্গে হাসমত উল্লাহ হাসুর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাশেদুল দেশে আসার পরও তাঁদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।
এ সময় স্বামী-স্ত্রী পরিকল্পনা করে হাসুকে দেখা করতে আসতে বলে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে দেখা করতে গেলে রাসেদুল ইসলাম ও ইয়ামিন ইসলাম মিলে হাসুকে আটক করে চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।
খবর পেয়ে মির্জাপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত ২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসমত উল্লাহর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় রাতেই পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তবে ঘটনার পর প্রেমিকা নিশি পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে ডেকে চোর অপবাদ দিয়ে মারধর করায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। নিশি পলাতক বলে তিনি জানিয়েছেন।