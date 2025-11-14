হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, ‘এ দেশে জয় বাংলা বললে যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাকে প্রথম গ্রেপ্তার করতে হবে। আমাদের লোকজন সব সময় সর্বত্র ‘‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’’ বলবে।’

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নিজগ্রাম ছাতিহাটিতে জুমার নামাজ আদায় করেন দুই ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী। নামাজ আদায় শেষে মসজিদের সামনে উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-অনুসারীদের উদ্দেশে কাদের সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগ করেছি। ভাসানীর আওয়ামী লীগ করেছি, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ করেছি, গণমানুষের আওয়ামী লীগ করেছি। আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি। দেশপ্রেম সহজ জিনিস না। দেশপ্রেম ধারণ করতে তপস্যা করতে হয়, ধৈর্য ধারণ করতে হয়। গণমানুষের ভালোবাসা পেলে দেশপ্রেম হয়ে যায়।’

কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের যোদ্ধাদের আমি সমর্থন করি। কারণ, শেখ হাসিনার পতন প্রয়োজন ছিল—দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। কিন্তু অভ্যুত্থানপরবর্তী জুলাই যোদ্ধাদের কার্যক্রমকে একবিন্দুও সমর্থন করি না।’

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী, কালিহাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামিম আল মনসুর আজাদ সিদ্দিকী এবং বিভিন্ন এলাকার সিদ্দিকী পরিবারের কর্মী-সমর্থক-অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

