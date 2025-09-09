সিলেটে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

সিলেট জেলায় অবৈধভাবে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সিলেটের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সারওয়ার আলম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
অফিস আদেশে বলা হয়, যেহেতু সাম্প্রতিক সময়ে সিলেট জেলার বিভিন্ন এলাকায় পাহাড় ও টিলা কাটার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার কতিপয় অসাধু ব্যক্তি পাহাড় ও টিলা কাটায় জড়িত রয়েছেন। পাহাড় ও টিলা কাটার ফলে যেহেতু পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্টসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার শঙ্কা দেখা দিয়েছে, সেহেতু পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৬(খ) ধারা অনুযায়ী সিলেট জেলায় অবৈধভাবে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। আদেশ অমান্যকারীকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ১৫ ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এই আদেশ সরকারি আদেশ হিসেবে গণ্য হবে বলেও অফিস আদেশে জানানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোশনূর রুবাইয়াৎ।