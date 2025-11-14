হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

সিলেটে ফাহিম হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সবুজ আহমদ রেহানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

গ্রেপ্তার হওয়া সবুজ আহমদ রেহান (৩২) শাহপরান (রহ.) থানাধীন গোপালটিলার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি ফাহিম হত্যা মামলার ৪ নম্বর আসামি।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এসএমপির শাহপরান (রহ.) থানাধীন ইকোপার্ক এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ফাহিম হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ৪ নম্বর আসামি সবুজ আহমদ রেহানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

