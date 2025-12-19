হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে প্রথম আলো অফিসের সাইনবোর্ড, গ্লাস ভাঙচুর

সিলেট প্রতিনিধি, 

সিলেটে প্রথম আলোর অফিসে ইটপাটকেল ছুড়েছে বিক্ষুব্ধরা। ছবি : আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে সিলেটে বিক্ষোভ হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর চৌহাট্টায় বিজয় চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেন ছাত্র-জনতা। প্রথম আলোর সিলেট অফিসে ইটপাটকেল ছুড়ে গ্লাস, সাইনবোর্ড ভাঙচুর করেন তাঁরা।

জানা গেছে, হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে গতকাল রাতে নগরে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে চৌহাট্টায় বিজয় চত্বরে জড়ো হন ছাত্র-জনতা। সেখানে হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান দেন তাঁরা। পরে কয়েকজনের একটি মিছিল থেকে নগরীর বারুতখানায় অবস্থিত প্রথম আলোর কার্যালয়ে ইটপাটকেল ছুড়ে। এতে কার্যালয়ের গ্লাস ও সাইনবোর্ড ভেঙে যায়। তবে কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করেনি কেউ। এ ছাড়া রাতে নগরের চৌহাট্টা এলাকার আলপাইন রেস্টুরেন্টেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাঈনুল জাকির বলেন, গত রাতে প্রথম আলো অফিসে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুর করা হয়েছে। আলপাইনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হলেও ভাঙচুর হয়নি। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

