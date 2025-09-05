ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু লুট, ১১ জনের কারাদণ্ড

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই সেতুর নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার অপরাধে ১১ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে আজ শুক্রবার ভোর ৪টা পর্যন্ত টাস্কফোর্স এই অভিযান চালায়।
ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনকে আটকের পর প্রত্যেককে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় ছয়টি বাল্কহেড ও দুটি নৌকা জব্দ করা হয়েছে।
কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের দুরালপুর গ্রামের মো. এবাদুর রহমান, হরিণাকান্দি গ্রামের মো. মহাসিন আহমদ, দুর্লভপুর গ্রামের মো. একরাম হোসেন, মো. আতাউর রহমান, মো. নজরুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান, বিশ্বম্ভরপুরের সংগ্রামপুর গ্রামের মো. মফিকুল হক, বসন্তপুর গ্রামের মো. সজিব, আলী রাজ, তাহিরপুর উপজেলার শুলাহা গ্রামের মো. তৌফিক মিয়া ও একই গ্রামের মো. আলী হোসেন।
কোম্পানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রবিন মিয়া এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রতন শেখের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের এই অভিযানে বিজিবি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ইউএনও রবিন মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ইজারাবহির্ভূত এলাকা ও ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু তোলার অপরাধে ১১ জনকে আটকের পর জরিমানা করা হয়েছে। কেউ অবৈধভাবে বালু তুললে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।