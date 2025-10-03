হোম > সারা দেশ > সিলেট

কাল সিলেটের যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

১১ কেভি ফিডারের বিতরণ লাইন এবং ট্রান্সফরমারের জরুরি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় আগামীকাল শনিবার আট ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ১১ কেভি কেভি নয়াসড়ক ফিডার ও ১১ কেভি নাইওরপুল ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না।

আজ শুক্রবার বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সিলেটের বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর নির্বাহী প্রকৌশলী শামছ-ই-আরেফিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১১ কেভি কেভি নয়াসড়ক ফিডারের কাজীটুলা, মানিকপীর মাজার রোড, নয়াসড়ক, বারুদখানা, জেলরোড, হাওয়াপাড়া, চারাদীঘিরপাড় এবং ১১ কেভি নাইওরপুল ফিডারের কাজী জালাল উদ্দিন স্কুল, নাইওরপুল পয়েন্ট, ওসমানী জাদুঘর, ধোপাদীঘির উত্তরপাড়, অনাবিল, হোটেল অনুরাগ, ঝরনারপাড়, কুমারপাড়া পয়েন্ট, শাহী ঈদগাহ ও আশপাশ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে নির্ধারিত সময়ের আগেও বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হতে পারে এবং সাময়িক বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড দুঃখ প্রকাশ করেছে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা