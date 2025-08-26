হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে পুকুর থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

সিলেটের মোগলাবাজার এলাকায় একটি পুকুর থেকে সোনাই মিয়া (৭৩) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত রোববার বিকেলে সোনাই মিয়া শ্রীরামপুর এলাকায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। পরে ওই দিন বিকেলের দিকে তিনি বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। তাঁর আত্মীয়রা মনে করেছেন তিনি হয়তো বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ দুপুরে মোগলাবাজারের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায় মসজিদের পাশের পুকুরে তাঁর মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন।

ওসি মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তিনি আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। পরে বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। আর তাঁরাও মনে করেছেন যে হয়তো তিনি বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেন। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।

সম্পর্কিত

যৌতুকের মামলায় আসামি খালাস, আদালত ভবনে দুই পক্ষের মারামারি

সিলেটে হাসপাতালের ১০ তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে রোগীর মৃত্যু

কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়িতে ডাকাতি, মালামাল উদ্ধারসহ গ্রেপ্তার ৬

হবিগঞ্জে ৫৩ কেজি গাঁজাসহ আটক ২

চুনারুঘাট বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে ঝাড়ু মিছিল

কুলাউড়ায় শ্রেণিকক্ষে ক্লাস চলাকালে সিলিং ফ্যান পড়ে ছাত্রী আহত

এবার জাফলং থেকে লুণ্ঠিত পাথর নিজ উদ্যোগে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ

মৌলভীবাজার হাসপাতালে বরাদ্দের অভাবে বন্ধ হচ্ছে ডায়ালাইসিস

জৈন্তাপুরে আরও ১৪ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ

জাফলংয়ে জিরো পয়েন্টের পাথর লুটের ঘটনায় আটক ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা