সিলেটে পুকুর থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

সিলেটের মোগলাবাজার এলাকায় একটি পুকুর থেকে সোনাই মিয়া (৭৩) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গত রোববার বিকেলে সোনাই মিয়া শ্রীরামপুর এলাকায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। পরে ওই দিন বিকেলের দিকে তিনি বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। তাঁর আত্মীয়রা মনে করেছেন তিনি হয়তো বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ দুপুরে মোগলাবাজারের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায় মসজিদের পাশের পুকুরে তাঁর মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন।
ওসি মো. খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তিনি আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। পরে বাড়ি থেকে বের হলে আর ফেরেননি। আর তাঁরাও মনে করেছেন যে হয়তো তিনি বাড়ি চলে গেছেন। পরে আজ বেলা ১টার দিকে শ্রীরামপুর এলাকার মসজিদের পাশের একটি পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেন। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।