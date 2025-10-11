সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

সর্বস্তরের জনসাধারণের সুবিধার্থে সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাবর মুক্তি পরিষদ সিলেটের উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বাবর মুক্তি পরিষদ সিলেটের আহ্বায়ক নুরুল হুদা তালুকদার; তিন যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মনাফ, আব্দুল মোতালেব ও জাহাঙ্গীর হোসেন এবং সদস্য মিন্টু মিয়া, আব্দুর রাকিব প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ একটি পর্যটন শহর। এ ছাড়া এখানে দেশের এলপিজি হাব, ইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ সঙ্গে সিলেটের সরাসরি কোনো রেল যোগাযোগব্যবস্থা নেই। সিলেটের সঙ্গে সরাসরি নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ চালু হলে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে। নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ জেলা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। এখনো রেললাইন না থাকায় যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে।
এ সময় অবিলম্বে সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের জোর দাবি জানান বক্তারা।