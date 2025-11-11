শাবির হলগুলোয় পানির ফিল্টার স্থাপন করেছে ছাত্রশিবির

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে পানির ফিল্টার স্থাপন করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বেলা ১টার দিকে নারী শিক্ষার্থীদের তিনটি আবাসিক হল এবং ছেলেদের বিজয়-২৪ হলে এসব ফিল্টার হস্তান্তর করা হয়। ফিল্টারগুলো হল প্রভোস্টদের হাতে তুলে দেন শিবিরের শাখা সেক্রেটারি মাসুদ রানা তুহিন। এ সময় সংগঠনের অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
মাসুদ রানা তুহিন বলেন, ‘মেয়েদের হলে দীর্ঘদিন বিশুদ্ধ পানির সমস্যা ছিল। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী বাকি হলগুলোতেও আমরা বিশুদ্ধ খাবার পানির ফিল্টার স্থাপন করব। শিক্ষার্থীদের যেকোনো প্রয়োজনে আমরা নিজেদের সর্বোচ্চ সহযোগিতার মাধ্যমে পাশে থাকব।’
ফাতিমাতুজ জাহরা হলের প্রভোস্ট ড. ইসমত আরা বলেন, ‘এর আগেও ছাত্রশিবির আমাদের ফার্স্ট এইড বক্স দিয়েছে। এবার পানির ফিল্টার দিয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য খুব দরকারি ছিল। এ রকম কল্যাণমূলক কাজ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।’
শিক্ষার্থীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে হলে বিশুদ্ধ পানির অভাব ছিল। ফিল্টার স্থাপনের ফলে এখন তাঁরা সহজেই বিশুদ্ধ পানি পেতে পারছেন। এ উদ্যোগে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।