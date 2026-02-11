মৌলভীবাজারে চা-শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় রতন শুভকর (৩০) নামের এক চা-শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের চম্পারাই চা-বাগান ফ্যাক্টরির ১ নম্বর সেকশন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত রতন শুভকর উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের চম্পারাই চা-বাগানের শুকটা শুভকরের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ১০টার দিকে রতন শুভকরের গলাকাটা লাশ ফ্যাক্টরির সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর হাত পেছনে বাঁধা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিল এবং গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা কমলগঞ্জ থানা-পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। চা-শ্রমিক হত্যার ঘটনায় চা-বাগান এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।
কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল বলেন, হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।