সিলেটে ৪০ বছর পর মন্দিরের জমি উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি

মন্দিরের জমি উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে প্রায় ৪০ বছর পর রাধা-মাধব মন্দিরের ৬ শতাংশ জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে সিলেটের ওসমানী মেডিকেল রোড এলাকায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই জমি উদ্ধার করা হয়। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিতি ছিলেন।

উচ্ছেদ অভিযানকালে প্রশাসন বুলডোজার দিয়ে জমির ওপর গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দেয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জমিটি দীর্ঘদিন ধরে দখল হয়ে থাকায় মন্দির কর্তৃপক্ষ নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনে। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান চলাকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. পারভেজ বলেন, সরকারি নথি ও প্রামাণ্য কাগজপত্র যাচাই করে দেখা গেছে, জমিটি রাধা-মাধব মন্দিরের নিজস্ব সম্পত্তি। আইন অনুযায়ী বেদখল অংশ উচ্ছেদ করে প্রকৃত মালিককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

