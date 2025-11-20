হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

বিএনপি ধর্ম বেচাকেনার রাজনীতি করে না: শামা ওবায়েদ

সিরাজগঞ্জ ও বেলকুচি প্রতিনিধি

বেলকুচি উপজেলা মহিলা দলের সমাবেশে শামা ওবায়েদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেছেন, ‘বিএনপি ধর্ম বেচাকেনার রাজনীতি করে না। কখনো ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেনি। বর্তমানে অনেক দল বড় বড় কথা বলছে। কিন্তু বিএনপি লোকদেখানো রাজনীতি করে না। দলটি জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছে।

আজ বৃহস্পতিবার সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সোহাগপুর সরকারি শ্যাম কিশোর পাইলট মডেল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে মহিলা দলের সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।  

শামা ওবায়েদ বলেন, ‘নারীরা সমাজের অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। বিএনপি সব সময়ই নারীদের সম্মান, শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা দিয়ে আসছে।’

উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক ফ্লোরা ইকবালের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমিরুল ইসলাম খান আলীম, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক হাজি জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজি আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল, সাবেক আহ্বায়ক নুরুল ইসলাম গোলাম, জেলা বিএনপি সদস্য গোলাম আজম, সাবেক সদস্যসচিব বনি আমিন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান, বেলকুচি পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক হাজি আলতাফ হোসেন প্রামাণিক, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম শফি, জেলা বিএনপির নেতা হাজি আকছেদ আলী প্রামাণিক, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল করিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার চৌধুরী বাবু প্রমুখ।

