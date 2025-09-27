হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

নিয়োগ পরীক্ষায় ‘অনিয়ম’: কেন্দ্রে ঢুকে স্থানীয়দের খাতা টানাটানি, ভিডিও ভাইরাল

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে একটি মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেওয়ার একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। পরে স্থানীয়দের চাপের মুখে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করেন ডিজি প্রতিনিধি।

আজ শনিবার সকালে উপজেলার ধুবিল ইউনিয়নের মালতীনগর হযরত শাহজামাল দাখিল মাদ্রাসায় সুপার ও ইবতেদায়িপ্রধান দুটি পদে নিয়োগ পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে।

১ মিনিট ৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে খাতা কেড়ে নিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে এক যুবক বলতে থাকেন, ‘খাতা ছাড়ছেন না কেন ভাই? খাতা ছাড়েন।’

জানতে চাইলে ধুবিল ইউনিয়ন বিএনপির সহপ্রচার সম্পাদক দুলাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। দুটি পদের জন্য কয়েক লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

তবে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন, পরীক্ষা স্বচ্ছভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু স্থানীয়দের চাপের মুখে ডিজি প্রতিনিধি তা স্থগিত করেন। এ বিষয়ে ডিজি প্রতিনিধি মুর্শিদা করিম বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর পরীক্ষাটি স্থগিত করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

দুদকের অভিযানের পরেই বদলি হলেন কলেজের অধ্যক্ষ

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেল-প্রাইভেট কার সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ আহত ৫

সিরাজগঞ্জে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, থানায় মামলা

সিরাজগঞ্জে কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শিক্ষক কারাগারে

নির্বিচারে শামুক নিধনে ঝুঁকিতে জীববৈচিত্র্য

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ৩ দিন ধরে থেমে থেমে সংঘর্ষ, আহত ২০

সিরাজগঞ্জে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন

পাঙাশের পায়েসের রেসিপি দিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড় তুললেন দুই ভাই

রাস্তা নির্মাণ নিয়ে বিরোধে হত্যা, চারজনের যাবজ্জীবন

বাঁশের বেড়ায় বন্ধ যাতায়াতের পথ, ভোগান্তিতে ২৩ পরিবার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা