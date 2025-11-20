সিরাজগঞ্জে চলন্ত ট্রেনে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের চেষ্টা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে একটি চলন্ত ট্রেনে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার উপজেলার জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনের কোবাদ শেখ মোড় এলাকায় চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনে এই পেট্রলবোমা নিক্ষেপের চেষ্টা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় এই বিষয়ে কথা হয় জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার আবু হান্নানের সঙ্গে। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গতকাল রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। তবে কেউ আহত হয়নি। ট্রেনের একটু ক্ষতি হয়েছে। তবে কে বা কারা এটি ছুড়েছে, তা আমরা এখনো জানতে পারিনি।’
সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে পুলিশের (ওসি) দুলাল উদ্দিন বলেন, ‘পেট্রলবোমা নিক্ষেপের বিষয়টি আমরা জানি। ছোট একটি ন্যাকড়ায় আগুনের মতো দিয়ে পেট্রলের বোতল নিক্ষেপ করেছিল। ওইটা ইঞ্জিনের পাশেই ফাঁকা জায়গায় পড়েছিল।’ এই ঘটনায় কোনো মামলা হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, এ জন্য মামলা হবে না।’ রেলওয়ে আইনে বা দণ্ডবিধিতে এটি কোন অপরাধের আওতায় পড়বে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটা রেলওয়ে আইন হবে, না অন্য আইনে হবে, তা বলা যাচ্ছে না। তবে ক্ষয়ক্ষতি হলে বলা যেত।’