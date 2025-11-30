সিরাজগঞ্জে খালে ভাসছিল বৃদ্ধের লাশ

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের দমদমা ব্রিজের পাশের খাল থেকে শহিদুল ইসলাম মণ্ডল (৬০) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা খালে ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে। নিহত শহিদুল ইসলাম মণ্ডল উল্লাপাড়ার বন্যাকান্দি গ্রামের মৃত সেরাজুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শনিবার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর শহিদুল ইসলাম নিখোঁজ হন। আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান না মেলায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরদিন সকালে খালে লাশ ভেসে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় লোকজন।
উল্লাপাড়া থানার ওসি একরামুল হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি পানিতে ডুবে মারা যেতে পারেন। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।