স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

গ্রেপ্তার আব্দুল আলীম। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় নারী ইউপি সদস্য পেয়ারা খাতুন হত্যা মামলার প্রধান আসামি ও তাঁর স্বামী যুবদল নেতা আব্দুল আলীমকে গ্রেপ্তার করেছেন র‌্যাব-১২-এর সদস্যরা। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গ্রেপ্তার আব্দুল আলীম হাবিবুল্লাহ নগর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। স্ত্রী পেয়ারা খাতুন একই ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩ নম্বর সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ছিলেন।

র‌্যাব-১২-এর বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৮ নভেম্বর সকালে শাহজাদপুরের পশ্চিম দুয়ারী এলাকায় নিজের ঘরের বিছানা থেকে পেয়ারা খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পরপরই তাঁর স্বামী আব্দুল আলীম এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। পরে নিহত ব্যক্তির বাবা হানিফ সরকার শাহজাদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, র‌্যাব-১২-এর অধিনায়কের নির্দেশনায় একটি দল অভিযান চালিয়ে সলঙ্গা থানার হরিণচড়া বাজার এলাকা থেকে আলীমকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে শাহজাদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

