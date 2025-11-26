দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কা, শিক্ষক নিহত

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই স্কুলশিক্ষকের নাম তৌহিদুল ইসলাম সম্রাট (৩১)। তিনি উপজেলার ভানুডাঙ্গা গ্রামের শাজাহান আলীর ছেলে এবং হাটশিরা লক্ষ্মীপুর দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ৯টায় নিজ বাড়ি থেকে উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তায় মোটরসাইকেল চালিয়ে যান তৌহিদুল ইসলাম। এরপর আলমপুর চৌরাস্তা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সামনে রাস্তার পাশে মোটরসাইকেল থামিয়ে তাঁর ওপরে বসে ছিলেন তিনি। এ সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা তাঁকে পেছন থেকে সজোরে থাক্কা দিয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে চলে যায়। এতে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন তৌহিদুল ইসলাম। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা কাজীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে গভীর রাতে তিনি মারা যান।
আজ বুধবার বিকেলে কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম জানান, ওই সিএনজি অটোরিকশাচালকের নাম ফারুক শেখ (৪১)। তিনি সদর থানার বনবাড়িয়া দিঘলকান্দি গ্রামের মৃত সানাউল্লাহ শেখের ছেলে। নিহত ব্যক্তির পরিবার এখনো মামলা করেনি। সিএনজি অটোরিকশাচালককে আটকের চেষ্টা চলছে।