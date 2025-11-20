হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

যমুনা উপজেলা চেয়ে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

যমুনা উপজেলা চেয়ে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীবেষ্টিত ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে আলাদা উপজেলা গঠনের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার প্রেসক্লাব মোড়ে ‘যমুনা’ নামে উপজেলার দাবিতে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদের আয়োজনে মানববন্ধনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, জেলা জামায়াতের আমির ও সিরাজগঞ্জ-১ আসনে মনোনীত প্রার্থী মাওলানা শাহিনুর আলম, কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম রেজা, কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা, নাজমুল হাসান তালুকদার রানা প্রমুখ। চরাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষও এতে অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, কাজীপুরের যমুনা নদীঘেরা সুবিধাবঞ্চিত ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে প্রস্তাবিত যমুনা নামের দশম উপজেলা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

সম্পর্কিত

কামারখন্দে দুই দোকানে আগুন, ২৭ লাখ টাকা ক্ষয়ক্ষতির দাবি

বিএনপি ধর্ম বেচাকেনার রাজনীতি করে না: শামা ওবায়েদ

বাড়ি থেকে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে চলন্ত ট্রেনে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের চেষ্টা

ছাত্রীর সঙ্গে স্কুলশিক্ষকের বিয়ের অভিযোগ, থানায় গেলেন প্রথম স্ত্রী

নাশকতার মামলায় উল্লাপাড়ায় সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে চাঁদাবাজির সময় ১০ জন আটক

অবৈধভাবে বালু তোলায় অর্ধলাখ টাকা অর্থদণ্ড

তাড়াশে সার ‘সংকট’: কৃষক-কর্মকর্তা মুখোমুখি

বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল পথচারীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা