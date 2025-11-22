তাড়াশে ধানের গুদাম ও বাড়িতে চুরি

সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ বাজারে ধানের গুদাম এবং বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় নগদ অর্থ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার ও বীজ ধান নিয়ে গেছে চোরেরা। শুক্রবার দিবাগত রাতের কোনো একসময়ে এ ঘটনা ঘটে।
আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে লোকজন জানতে পেরে, পুলিশকে খবর দেয়।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, উপজেলার নওগাঁ ইউনিয়নের নওগাঁ বাজারে মিল্টনের গুদামঘরের তালা ভেঙে বিভিন্ন প্রজাতির ১২০ বস্তা বীজ ধান নিয়ে গেছে চোরেরা।
এ ছাড়া একই বাজারের পূর্বপাশে মো. আনিসুর রহমানের বাড়ির ফটকের তালা ভেঙে চেতনানাশক ছিটিয়ে বাড়ির লোকজনকে অজ্ঞান করে। এরপর ঘরে ঢুকে আলমারির তালা ভেঙে নগদ আট লাখ টাকা, ১০ ভরি রৌপ্য ও দুই ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় চোরেরা।
সকালে প্রতিবেশীরা টের পেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় আনিসুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী আদুরী খাতুনকে উদ্ধার করে তাড়াশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।
পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করে।
ওসি জিয়াউর রহমান বলেন, এটা সংঘবদ্ধ চুরি। এ অপরাধী চক্রকে ধরতে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।