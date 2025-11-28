হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, নারী-শিশুসহ আহত ৩০

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলায় একটি পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারী-শিশুসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়নের সরাপপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের ঢাকার জাতীয় পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা হলেন রাশেদুল ইসলাম রাসু (৪৫), আলমাছ উদ্দিন (৫০), শফিকুল ইসলাম (৪০), দেলবর হোসেন (৫০) ও নজরুল ইসলাম (৪৫)। অন্য আহত ব্যক্তিরা তাড়াশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্পের আওতায় সরাপপুর গ্রামের প্রায় আট বিঘা আয়তনের মঙ্গলা পুকুরে রাশেদুল ইসলাম রাসুর নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা মাছ ধরতে গেলে প্রতিপক্ষ নজরুল ইসলামের লোকজন বাধা দেন।

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় উভয় পক্ষের লোকজন ধারালো অস্ত্র, লোহার রড ও লাঠিসোঁটা নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়। তাড়াশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শ্যামল কুমার সংঘর্ষ ও আহত হওয়ার ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয়ে তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পরপরই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা চিকিৎসা নিচ্ছে। মামলা হলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

তথ্য সংগ্রহকালে সাংবাদিকের ওপর হামলা, বাবা ও দুই ছেলে গ্রেপ্তার

ভোটের মাঠে: প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-জামায়াত

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন

দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কা, শিক্ষক নিহত

জব্দ করা সরকারি ১৭ টন চাল নিলামে বিক্রি

কামারখন্দের জামতৈল: রেলস্টেশনে নেই পুলিশ, যাত্রীরা নিরাপত্তাহীন

ব্যস্ততা বেড়েছে কম্বলপল্লিতে

কাজীপুরের কম্বলপল্লিতে বেড়েছে ব্যস্ততা

তাড়াশে ধানের গুদাম ও বাড়িতে চুরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা