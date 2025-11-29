থানায় কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ, হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থানায় কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে আকতার হোসেন (৩৮) নামের এক সহকারী উপপরিদর্শকের (এএসআই) মৃত্যু হয়েছে।
আজ শনিবার ভোরে তাঁকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
শাহজাদপুর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক রফিক জানান, আকতার হোসেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের আনছার আলীর ছেলে। তিনি ২০১৭ সালে পুলিশ বিভাগে যোগ দেন এবং চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে শাহজাদপুর থানায় বদলি হয়ে আসেন। তিনি এক কন্যাসন্তান রেখে গেছেন।
শাহজাদপুর থানার (ওসি) আসলাম আলী বলেন, গতকাল শুক্রবার বিকেলে দায়িত্ব পালনকালে এএসআই আকতার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাতে তাঁকে এনায়েতপুরের খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায়, আকতারের দুটি কিডনি ও লিভারে গুরুতর জটিলতা দেখা দিয়েছে। আজ ভোরে তাঁকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। তাঁর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান ওসি।