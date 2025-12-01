হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

মাটিবাহী ড্রাম্প ট্রাকের ধাক্কায় স্কুল শিক্ষিকা নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্কুলে যাওয়ার পথে মাটিবাহী ড্রাম্প ট্রাকের ধাক্কায় সাবিনা খাতুন (৪২) নামের এক শিক্ষিকা নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাবিনা খাতুন শাহজাদপুরের কায়েমপুর ইউনিয়নের বলদিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি চিনাধুকুরিয়া গ্রামের সোলাইমান সরকারের মেয়ে।

স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাবিনা খাতুন অটোভ্যানে তাঁর আট বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা মাটিবাহী একটি ড্রাম্প ট্রাক অটোভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করে পুলিশে খবর দেয়।

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহজাদপুর থানার ডিউটি অফিসার এএসআই কাকুলি বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার পর আমাদের সিনিয়র কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন। তাঁরা আসলে বিস্তারিত জানাতে পারব।’

সম্পর্কিত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন: সিরাজগঞ্জে নতুন কমিটিকে ‘অগণতান্ত্রিক’ আখ্যা দিয়ে ৫০ নেতার পদত্যাগ

সিরাজগঞ্জে খালে ভাসছিল বৃদ্ধের লাশ

থানায় কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ, হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু

জামায়াত মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছে: টুকু

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, নারী-শিশুসহ আহত ৩০

তথ্য সংগ্রহকালে সাংবাদিকের ওপর হামলা, বাবা ও দুই ছেলে গ্রেপ্তার

ভোটের মাঠে: প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-জামায়াত

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন

দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কা, শিক্ষক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা