সিরাজগঞ্জে পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা শিশুর লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার দেওভোগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের একটি পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা সাত-আট বছরের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে দেওভোগ বাজারসংলগ্ন পুকুরে মাছ ধরার সময় জালে শিশুর লাশ উঠে আসে। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে তারা পুলিশকে খবর দেয়। পরে সলঙ্গা থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, সকালে নজরুল ইসলামের লিজ নেওয়া পুকুরে জেলেরা মাছ ধরতে জাল ফেলেন। কিছুক্ষণ পরই জালের সঙ্গে শিশুটির লাশ ওঠে।

সলঙ্গা থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মহিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশটি ঘটনাস্থলেই রয়েছে। এখনো পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। শিশুটির বয়স ৮-৯ বছর হতে পারে।

রায়গঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলছে। শিশুটিকে অন্য কোথাও থেকে আনা হয়ে থাকতে পারে। সব বিষয়ই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

