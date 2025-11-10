বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন: মামলায় হাসিনাসহ ৫৪৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে সিরাজগঞ্জে নিহত জেলা যুবদলের সহসভাপতি সোহানুর রহমান রঞ্জু, বিএনপি কর্মী আব্দুল লতিফ ও সুমন শেখ হত্যার তিনটি মামলায় চার্জশিট আদালতে দাখিল করেছে পুলিশ।
এই তিন পৃথক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের ৫৪৯ নেতা-কর্মীকে আসামি করে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) প্রণয় কুমার আজকের পত্রিকাকে জানান, জেলা যুবদল নেতা রঞ্জু হত্যা মামলায় ১৯৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। তদন্তে শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, সাবেক এমপি হাবিবে মিল্লাত মুন্না ও সাবেক সচিব কবির বিন আনোয়ারের নাম এসেছে।
এদিকে বিএনপি কর্মী আব্দুল লতিফ ও সুমন শেখ হত্যার মামলায় ৩৫৪ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শরীফুল ইসলাম। সিরাজগঞ্জ কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক রওশন ইয়াসদানি বলেন, ‘তিনটি হত্যা মামলার চার্জশিট আমরা হাতে পেয়েছি। তবে মামলার মূল নথি জেলা জজ আদালতে থাকায় চার্জশিট গ্রহণের শুনানি এখনো হয়নি।’
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনটি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক সচিব কবির বিন আনোয়ার, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবে মিল্লাত মুন্না ও জান্নাত আরা হেনরী, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হোসেন আলী হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ তালুকদার, সাবেক মেয়র সৈয়দ আব্দুর রউফ মুক্তা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান রিয়াজ উদ্দিন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শামীম তালুকদার লাবু, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি রাশেদ ইউসুফ জুয়েল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক একরামুল হক প্রমুখ।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সিরাজগঞ্জে যুবদল নেতা সোহানুর রহমান রঞ্জু, বিএনপি কর্মী আব্দুল লতিফ ও সুমন শেখ নিহত হন। পরে ২২ আগস্ট রাতে নিহত রঞ্জুর স্ত্রী মৌসুমি খাতুন, লতিফের বোন সালেহা বেগম ও সুমনের বাবা গঞ্জের আলী শেখ পৃথক তিনটি হত্যা মামলা করেন।