হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন: মামলায় হাসিনাসহ ৫৪৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে সিরাজগঞ্জে নিহত জেলা যুবদলের সহসভাপতি সোহানুর রহমান রঞ্জু, বিএনপি কর্মী আব্দুল লতিফ ও সুমন শেখ হত্যার তিনটি মামলায় চার্জশিট আদালতে দাখিল করেছে পুলিশ।

এই তিন পৃথক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের ৫৪৯ নেতা-কর্মীকে আসামি করে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) প্রণয় কুমার আজকের পত্রিকাকে জানান, জেলা যুবদল নেতা রঞ্জু হত্যা মামলায় ১৯৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। তদন্তে শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, সাবেক এমপি হাবিবে মিল্লাত মুন্না ও সাবেক সচিব কবির বিন আনোয়ারের নাম এসেছে।

এদিকে বিএনপি কর্মী আব্দুল লতিফ ও সুমন শেখ হত্যার মামলায় ৩৫৪ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শরীফুল ইসলাম। সিরাজগঞ্জ কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক রওশন ইয়াসদানি বলেন, ‘তিনটি হত্যা মামলার চার্জশিট আমরা হাতে পেয়েছি। তবে মামলার মূল নথি জেলা জজ আদালতে থাকায় চার্জশিট গ্রহণের শুনানি এখনো হয়নি।’

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনটি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক সচিব কবির বিন আনোয়ার, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবে মিল্লাত মুন্না ও জান্নাত আরা হেনরী, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হোসেন আলী হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ তালুকদার, সাবেক মেয়র সৈয়দ আব্দুর রউফ মুক্তা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান রিয়াজ উদ্দিন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শামীম তালুকদার লাবু, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি রাশেদ ইউসুফ জুয়েল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক একরামুল হক প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সিরাজগঞ্জে যুবদল নেতা সোহানুর রহমান রঞ্জু, বিএনপি কর্মী আব্দুল লতিফ ও সুমন শেখ নিহত হন। পরে ২২ আগস্ট রাতে নিহত রঞ্জুর স্ত্রী মৌসুমি খাতুন, লতিফের বোন সালেহা বেগম ও সুমনের বাবা গঞ্জের আলী শেখ পৃথক তিনটি হত্যা মামলা করেন।

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

গৃহবধূ হত্যার দায়ে স্বামী ও ননদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় কৃষক দলের দুই নেতা নিহত

রোহিঙ্গা নারীকে নাগরিক সনদ প্রদান, চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত

জমি নিয়ে সংঘর্ষ, একই পরিবারের সাজাপ্রাপ্ত ৯ আসামি গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে ট্রাকসহ দুই মাদক কারবারি আটক, ২৩৭ গ্রাম হেরোইন জব্দ

টক শোতে জামায়াত নেতাকে নিয়ে মন্তব্য: জাবি শিক্ষক নাহরিনের বিরুদ্ধে মামলা

ছাত্রলীগ নেতা বিজয় হত্যা মামলা: সাবেক এমপিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল

যমুনার টাটকা মাছের ‘গোলাম হোটেল’: দেশি স্বাদের খোঁজে ভিড় দূর-দূরান্তের অতিথির

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর: সাঁকো বেয়ে উঠতে হয় চার কোটির সেতুতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা