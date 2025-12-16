হোম > সারা দেশ > শরীয়তপুর

ভোটারদের হুমকি দেওয়া ভিডিও ভাইরাল, বিএনপি নেতাকে শোকজ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

বিএনপি নেতা মতিউর রহমান সাগর। ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচনী জনসভায় ‘জামায়াতকে ভোট দিলে শান্তিতে থাকতে দেব না’ বলে ভোটারদের হুমকি দেওয়া বিএনপি নেতা মতিউর রহমান সাগরকে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে বিএনপি। মতিউর শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক।

গত শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাতে নড়িয়া উপজেলার বাংলাবাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভায় মতিউর রহমান ওই বক্তব্য দেন। পরে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে (ভাইরাল)।

এ ঘটনায় গতকাল সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়, ‘আপনি সাম্প্রতিক একটি জনসভায় আপনার বক্তব্যে বলেছেন—জামায়াত রাজাকারদের ভোট দিলে কোনো আওয়ামী লীগের লোককে শান্তিতে ঘরে থাকতে দেবেন না—এমন বক্তব্যের সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এটি দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী গর্হিত কাজ, যা দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। সুতরাং, আপনার বিরুদ্ধে কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, এর যথাযথ কারণ দর্শিয়ে আগামী তিন দিনের মধ্যে একটি লিখিত জবাব নয়াপল্টনস্থ বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। বিষয়টি অতীব জরুরি।’

জামায়াতকে ভোট দিলে শান্তিতে থাকতে দেব না: বিএনপি নেতার ভিডিও ভাইরাল

বক্তব্যের বিষয়ে বিএনপি নেতা মতিউর রহমান সাগর গত রোববার দুপুরে ফেসবুক লাইভে এসে বলেন, ‘কে বা কারা আমার একটি বক্তব্য এআইয়ের (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) মাধ্যমে কাটছাঁট করে ভাইরাল করেছে। ওই বক্তব্য আমার নয়। একটি দুষ্টচক্র বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এআইয়ের মাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। আপনাদের বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।’ তবে শোকজের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

