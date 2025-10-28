রাসপূজা উপলক্ষে ১০ দিন সুন্দরবনে প্রবেশ বন্ধ

রাসপূজা ও রাসমেলা উপলক্ষে সুন্দরবনে সব ধরনের প্রবেশ ১০ দিন বন্দ ঘোষণা করেছে বন বিভাগ। উৎসব চলাকালে সুন্দরবনের নিরাপত্তা রক্ষায় ২৭ অক্টোবর থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত জেলে, বাওয়ালি ও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।
বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছর কার্তিক মাসে বাগেরহাটের দুবলারচরে অনুষ্ঠিত হয় রাসপূজা ও রাসমেলা। এ সময় প্রচুর তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের আগমনে সুন্দরবনের ভেতরে নিরাপত্তাঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই উৎসব চলাকালে সুন্দরবনের নিরাপত্তা রক্ষায় ২৭ অক্টোবর থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সুন্দরবনে সব ধরনের জেলে, বাওয়ালি ও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।
এদিকে বন বিভাগের এ নিষেধাজ্ঞায় বিপাকে পড়েছেন প্রায় দেড় লক্ষাধিক জেলে-বাওয়ালি। শ্যামনগরের হরিনগর এলাকার জেলে আফজাল হোসেন বলেন, ‘নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ কাটতে না-কাটতে আবারও নিষেধাজ্ঞা। যত চাপ সব আমাদের ওপরে।’
একই এলাকার জেলে আব্দুল আলিম বলেন, ‘ঠিক এই সময়টাতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ১১ দিন পাস বন্ধ থাকায় আমরা আবারও জীবিকা-সংকটে পড়ব।’
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা রেঞ্জ কর্মকর্তা ফজলুর রহমান বলেন, ‘রাসপূজার সময় কোনো জেলে বা বাওয়ালি সুন্দরবনে প্রবেশ করতে পারবে না। ২৭ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ দিন পাস ইস্যু বন্ধ থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, এটা সাময়িক পদক্ষেপ। মেলা শেষ হলে পাস ইস্যু কার্যক্রম আবারও যথারীতি চলবে।