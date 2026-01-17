হোম > সারা দেশ > রংপুর

রূপলাল-প্রদীপ লাল হত্যার ঘটনায় এবি পার্টির এক নেতা গ্রেপ্তার

রংপুর প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার ইউনুস আলী। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে রূপলাল দাস (৪০) ও প্রদীপ লাল (৩৫) হত্যার ঘটনায় জড়িত অভিযোগে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি হলেন তারাগঞ্জ উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব ইউনুস আলী (৩২)।

আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বাজার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানা গেছে, হত্যার ঘটনায় গত বছরের ১০ আগস্ট রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় সাত শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। পরে ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ ও স্থানীয় লোকজনের তথ্যের ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত পুলিশ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, রূপলাল-প্রদীপ লাল হত্যা মামলায় ইউনুস আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ, ভিডিও ফুটেজ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দেওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখা গেছে, ঘটনার সঙ্গে ইউনুস আলী জড়িত। আগামীকাল রোববার তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় জড়িত অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।

