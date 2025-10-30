‘বিগত সরকারের মদদে ডা. কাজেমকে হত্যা’, বিচারের দাবি

রাজশাহীর চিকিৎসক গোলাম কাজেম আলী হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন এবং মানববন্ধন করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে (রামেক) কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শিক্ষক লাউঞ্জে বৈষম্যবিরোধী চিকিৎসক ফোরামের আয়োজনে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
ডা. গোলাম কাজেম আলীর মৃত্যুর দুই বছরপূর্তিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংশ্লিষ্টরা বলেন, ‘এই হত্যাকাণ্ডটি ছিল পরিকল্পিত এবং বিগত সরকারের মদদে সংঘটিত।’ তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।
সংবাদ সম্মেলন শেষে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে চিকিৎসক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, ‘তৎকালীন সরকার নির্বাচনের ঠিক আগে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ভয় দেখাতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। কিন্তু দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এর বিচার হয়নি।’
বক্তারা আরও হুঁশিয়ারি দেন, দ্রুত বিচার না হলে চিকিৎসক সমাজ কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসাসেবা বন্ধ রাখার ঘোষণাও আসতে পারে। সংবাদ সম্মেলনে এবং মানববন্ধনে ডা. মশিউর রহমান, ডা. জাহাঙ্গীর আলম, ডা. এম মুর্শেদ, ডা. এ এস এম আব্দুল্লাহ এবং ডা. গোলাম রব্বানীসহ শিক্ষক, চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর গভীর রাতে পেশাগত কাজ শেষে মোটরসাইকেলে বাসায় ফেরার পথে মহানগরীর বর্ণালি মোড়ে দুর্বৃত্তরা ডা. গোলাম কাজেম আলীর পথ রোধ করে মাইক্রোবাস থেকে নেমে বুকে ছুরিকাঘাত করে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।