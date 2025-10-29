ভুয়া বিয়ের পর একসঙ্গে বসবাস, তরুণী গর্ভবতী হতেই পালিয়ে যাওয়া যুবক গ্রেপ্তার

লিবিয়ায় থাকতেন মাসুম মণ্ডল (২৭)। সেখান থেকে ফেসবুকে পরিচয় এক তরুণীর সঙ্গে। দেশে ফিরে মাসুম ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে বিয়ের নাটক সাজিয়েছিলেন। তারপর একসঙ্গে বসবাসও করতেন। কিন্তু তরুণী গর্ভবতী হলেই পালিয়ে যান মাসুম মণ্ডল। এ নিয়ে মামলা করলে র্যাব মাসুম মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) মধ্যরাতে রাজশাহী বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব-৫, সদর কোম্পানির একটি দল এই অভিযান চালায়। মাসুম মণ্ডলের বাড়ি বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার উথুলি পূর্বপাড়া গ্রামে।
র্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ওই তরুণী ঢাকায় থাকাকালে তাঁর সঙ্গে লিবিয়াপ্রবাসী মাসুম মণ্ডলের পরিচয় থেকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে মাসুম দেশে ফিরে এসে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ওই তরুণীর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন।
এরপর মাসুম জাল দলিল প্রস্তুত করে বিয়ের নাটক সাজান। পরে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে গাজীপুরে ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর ওই তরুণী গর্ভবতী হলে মাসুম পালিয়ে যান।
পরে ওই তরুণী মাসুমের বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা দাবি করলে মাসুম তাঁকে মারধর করেন ও হত্যার হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেন। নিরুপায় হয়ে ওই তরুণী আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালতের নির্দেশে গত সেপ্টেম্বরে বগুড়ার শিবগঞ্জ থানায় একটি ধর্ষণ মামলা হয়।
র্যাব জানায়, মামলার পর থেকে আসামি মাসুম পলাতক ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাসুম মণ্ডল ধর্ষণের অভিযোগ স্বীকার করেছেন। তাঁকে থানা-পুলিশে হস্তান্তর করা হবে।