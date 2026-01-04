হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

র‍্যাব পরিচয়ে কম্বল বিতরণের কথা বলে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

মারুফ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে কম্বল বিতরণের কথা বলে এক গার্মেন্টসের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মারুফ হোসেন (২৯) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে র‍্যাব-৫-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার মারুফের বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বোগদামারী কৃষ্ণবাটি এলাকায়। র‍্যাব-৫-এর রাজশাহী সদর কোম্পানি ও নারায়ণগঞ্জের র‍্যাব-১১ সদর কোম্পানির একটি যৌথ দল গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে গোদাগাড়ী উপজেলার গোপালপুর বাইপাস সড়ক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

র‍্যাব জানায়, গত ১৪ ডিসেম্বর সকালে নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টসের চেয়ারম্যান নুরুজ্জামান খানকে ফোন করেন মারুফ। তিনি নিজেকে র‍্যাবের সদস্য পরিচয় দেন এবং জানান, র‍্যাবের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে। এ জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বড় অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন। তিনি নুরুজ্জামানের কাছে টাকা চান। নুরুজ্জামান খান সরল বিশ্বাসে ওই ব্যক্তির দেওয়া ব্যাংক হিসাবে পাঁচ লাখ টাকা পাঠিয়ে দেন। টাকা পাঠানোর পর থেকে মারুফের নম্বরটি বন্ধ পান তিনি। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে নুরুজ্জামানের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ইসমাইল চৌধুরী রাসেল বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেন।

মামলা দায়েরের পর আসামিকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ শুরু করে র‍্যাব। অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার যুবক তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছেন। পরবর্তী সময় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

